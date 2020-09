Federico Chiesa vicino alla Juve: è la scelta giusta? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Federico Chiesa è ogni giorno più vicino al trasferimento alla Juventus. E' pronto per il grande salto o rischia di bruciarsi? Leggi su 90min (Di mercoledì 30 settembre 2020)è ogni giorno piùal trasferimentontus. E' pronto per il grande salto o rischia di bruciarsi?

MailSport : Juventus set for £45m deal to sign Fiorentina star Federico Chiesa - WonderfulRose_ : Petizione per lasciare Federico Chiesa lì dov'è - sotomajjor : @robypava ah, non parlava di federico chiesa! ?? - AdhieR15 : RT @officialffsnews: Federico Chiesa to Juventus ??? - peru1990 : RT @officialffsnews: Federico Chiesa to Juventus ??? -