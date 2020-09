Elisabetta Gregoraci al GF VIP5 rivela perchè è finita con Flavio Briatore (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ stata una serata di confessioni al tavolo, dopo cena, per i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. E tra le persone che si sono aperte, c’è stata anche Elisabetta Gregoraci che ha parlato di un episodio che ha cambiato per sempre la sua vita. Ha cercato di spiegare infatti, per quale motivo la sua storia con Flavio Briatore è finita. La conduttrice ha ribadito più volte di voler molto bene al padre di suo figlio ma di aver accettato troppe cose che non andavano bene, umanamente parlando, negli anni del loro matrimonio. Tutto è iniziato nel giorno più brutto della sua vita, quello del funerale della sua mamma. Elisabetta già soffriva da anni a causa della malattia di sua madre e spiega che Flavio non era stato mai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ stata una serata di confessioni al tavolo, dopo cena, per i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. E tra le persone che si sono aperte, c’è stata ancheche ha parlato di un episodio che ha cambiato per sempre la sua vita. Ha cercato di spiegare infatti, per quale motivo la sua storia con. La conduttrice ha ribadito più volte di voler molto bene al padre di suo figlio ma di aver accettato troppe cose che non andavano bene, umanamente parlando, negli anni del loro matrimonio. Tutto è iniziato nel giorno più brutto della sua vita, quello del funerale della sua mamma.già soffriva da anni a causa della malattia di sua madre e spiega chenon era stato mai ...

