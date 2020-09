Dayane Mello e Francesco Oppini troppo vicini? Cristina lancia la stoccata social

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Con il lancio del beauty case di Franceska Pepe,ha conquistato 5 minuti della diretta del Grande Fratello VIP 5 ma a quanto pare, a detta dei telespettatori che stanno seguendo il reality h24, starebbe mettendo in atto una nuova strategia. Sono tutti convinti infatti, del fatto che lacerchi di creare delle dinamiche particolari in modo che in qualche modo si parli di lei. Lo aveva fatto con la storia di Mario Balotelli, lo avrebbe fatto con la storia della litigata con Franceska e a quanto pare lo starebbe facendo di nuovo. Come? Gioca un’altra carta visto che quella delle litigate non ha funzionato. A detta di molti spettatori del GF VIP che commentano numerosi sui, lasi starebbe avvicinando aper creare questa ...