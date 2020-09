Covid a Napoli, la mappa dei contagi: ?cresce l'età, impennata in provincia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Vecchi e nuovi positivi al Coronavirus: come è avvenuta la trasmissione dei contagi dall?inizio dell?epidemia alla fase attuale? In uno sforzo di analisi più profonda del... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 30 settembre 2020) Vecchi e nuovi positivi al Coronavirus: come è avvenuta la trasmissione deidall?inizio dell?epidemia alla fase attuale? In uno sforzo di analisi più profonda del...

Gazzetta_it : Allarme al #Genoa: 14 tesserati positivi al #Covid19. #Tamponi anche al #Napoli #SerieA - ZZiliani : COVID GENOA. Non bastasse la normale preoccupazione, si aggiunge quella degli ultimi minuti trascorsi fra litigi, c… - Corriere : Allerta Covid in Serie A, l’ipotesi del governo: blocco del campionato per 14 giorni - Bufalenet : Rinvio Juventus-Napoli tutt’altro che utopistico. Il Napoli è in ansia dopo aver scoperto che ben 14 membri del Gen… - mayabug2 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Settembre: Covid, ospedali già pieni in tre Regioni. Roma, Napoli e Genova “Aut… -

Altra tornata di controlli venerdì, con esiti il sabato. «Sarà difficile organizzare la trasferta a Torino», avverte Vincenzo Mirone, responsabile medico anti-Covid del Napoli. Dalla fine del lockdown ...

Covid a Napoli, la mappa dei contagi: cresce l'età, impennata in provincia

A Napoli, a partire dagli inizi di agosto ... Contagi probabilmente contratti due o tre settimane fa. LEGGI ANCHE Covid in Campania, oggi 286 contagiati e due morti In assenza di Covid resort, ...

