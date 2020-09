Cassa integrazione, Loy (pres. Civ Inps): «Ci sono 200mila domande di aziende ancora da autorizzare» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inps, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla Cassa integrazione. “Purtroppo sui numeri, l’Istituto non è chiarissimo –ha affermato Loy-. In passato si usava produrre documenti periodici interessanti, dal famoso scivolone ‘Pagheremo tutti entro giugno’ c’è stata una specie di stitichezza statistica nel produrre dati sulla Cassa. Comunque noi siamo stati in grado di produrne alcuni e rileviamo che ci sono 200mila domande di aziende ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Guglielmo Loy,idente del Consiglio di indirizzo e vigilanza, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla. “Purtroppo sui numeri, l’Istituto non è chiarissimo –ha affermato Loy-. In passato si usava produrre documenti periodici interessanti, dal famoso scivolone ‘Pagheremo tutti entro giugno’ c’è stata una specie di stitichezza statistica nel produrre dati sulla. Comunque noi siamo stati in grado di produrne alcuni e rileviamo che cidi...

CarloCalenda : Se vi sembra una cosa normale. Abbiamo le peggiori performance scolastiche della UE, 13 mesi per una mammografia e… - matteosalvinimi : #Salvini: Aumento stipendio #Tridico? Il problema è che ci sono migliaia di italiani che sono senza cassa integrazi… - matteosalvinimi : INPS, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliai… - 04Carmen20 : RT @fiera871123456: Arriva la cassa integrazione universale per le micro e piccole imprese. Questo è quello che il #GovernodellaVergogna sa… - Rosita14806327 : RT @senborgonzoni: ?? Cassa integrazione: ecco i veri numeri! Fino a mezzo milione di persone in attesa di arretrati -