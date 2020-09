Bayern, dallo stadio 100 milioni in meno di ricavi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il presidente del Bayern Herbert Hainer ha snocciolato dei dettagli l’effetto el Covid sui conti del club bavarese per quanto riguarda le entrate da stadio. “Non abbiamo spettatori allo stadio. Ciò significa che abbiamo meno ricavi”, ha spiegato l’ex ceo di Adidas ora vertice del Bayern. “Più o meno perdiamo 4 milioni di euro tra … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il presidente delHerbert Hainer ha snocciolato dei dettagli l’effetto el Covid sui conti del club bavarese per quanto riguarda le entrate da. “Non abbiamo spettatori allo. Ciò significa che abbiamo”, ha spiegato l’ex ceo di Adidas ora vertice del. “Più operdiamo 4di euro tra … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Notizie #Stadi Bayern, dallo stadio 100 milioni in meno di ricavi: Il presidente del Bayern Herbert Hainer ha snoc… - sportli26181512 : #Media #Notizie Supercoppa Europea in chiaro su Mediaset: telecronaca Pardo-Serena: Giovedì 24 settembre 2020, su C… - DiDjorkaeff : @andreastonazzi @dydsix @FBiasin É un ritorno alle origini (Leverkusen), un ritorno al periodo Bayern (se non ricor… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern dallo Bundesliga, tonfo del Bayern Monaco dopo 32 gare: l'Hoffenheim vince 4-1 la Repubblica Eurolega: su Betaland l’Olimpia Milano parte favorita contro il Bayern Monaco

Eurolega di basket, ecco le quote di Betaland per il match tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Grazie ad una rosa rinnovata l’Olimpia Milano comincia questa settimana l’Eurolega 2020-2021 con ambizion ...

Bayern, dallo stadio 100 milioni in meno di ricavi

Il presidente del Bayern Herbert Hainer ha snocciolato dei dettagli l’effetto el Covid sui conti del club bavarese per quanto riguarda le entrate da stadio. “Non abbiamo spettatori allo stadio. Ciò si ...

Eurolega di basket, ecco le quote di Betaland per il match tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Grazie ad una rosa rinnovata l’Olimpia Milano comincia questa settimana l’Eurolega 2020-2021 con ambizion ...Il presidente del Bayern Herbert Hainer ha snocciolato dei dettagli l’effetto el Covid sui conti del club bavarese per quanto riguarda le entrate da stadio. “Non abbiamo spettatori allo stadio. Ciò si ...