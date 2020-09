Al centro non c'è posto per altri partitini oltre a Forza Italia, dice Antonio Tajani (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - "Per un seggio con Forza Italia conta la meritocrazia. Al centro non c'è posto per fare altri partitini». Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in un'intervista al Corriere della Sera. Secondo Tajani, “siamo noi la garanzia per il nostro futuro, nessun altro può darcela. Abbiamo un grande leader, Berlusconi, che a causa del Covid ci è mancato molto in questa campagna elettorale, ma che c'è e che deve ispirarci non solo con le sue decisioni, ma con quello che rappresenta e incarna, che ci mette e ci ha sempre messo a disposizione ed è nelle nostre ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - "Per un seggio conconta la meritocrazia. Alnon c'per fare». Lo ha detto, vicepresidente di, in un'intervista al Corriere della Sera. Secondo, “siamo noi la garanzia per il nostro futuro, nessun altro può darcela. Abbiamo un grande leader, Berlusconi, che a causa del Covid ci; mancato molto in questa campagna elettorale, ma che c'; e che deve ispirarci non solo con le sue decisioni, ma con quello che rappresenta e incarna, che ci mette e ci ha sempre messo a disposizione ed; nelle nostre ...

ilfoglio_it : Un'associazione centrale ma non di centro, che dice sì al Mes e si schiera contro i populisti (non solo di destra).… - lucianonobili : Una buona notizia: sono stati sequestrati 14 ristoranti nel centro di #Roma in mano ai clan. Un plauso per l’operaz… - nzingaretti : Voglio ringraziare Dda e Carabinieri per l'operazione condotta contro la #camorra qui nella Capitale con la chiusur… - fisco24_info : Al centro non c'è posto per altri partitini oltre a Forza Italia, dice Antonio Tajani: AGI - 'Per un seggio con For… - Fredericknapoli : @MPoltero Stiamo nelle mani di una classe politica di pagliacci ridicoli ed impreparati; e cosa più avvilente non s… -

Ultime Notizie dalla rete : centro non IL DIARIO 2/ Radice in Oltrestazione: "Non esiste periferia, è centro di una città estesa" IL GIORNO Sfida per la fascia di primo cittadino: Ralli e Ghinelli a confronto tra stoccate e fair play

Ieri il faccia a faccia condotto dal direttore di Arezzo Notizie e organizzato in collaborazione con Radio Fly ...

“Migliorare la valutazione delle performance per rispondere ai cittadini”

Le dichiarazioni del ministro per la Pubblica Amministrazione all'apertura dell'incontro organizzato dalla Funzione pubblica per discutere delle possibili linee di evoluzione dei sistemi di valutazion ...

Ieri il faccia a faccia condotto dal direttore di Arezzo Notizie e organizzato in collaborazione con Radio Fly ...Le dichiarazioni del ministro per la Pubblica Amministrazione all'apertura dell'incontro organizzato dalla Funzione pubblica per discutere delle possibili linee di evoluzione dei sistemi di valutazion ...