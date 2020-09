AAA Cercasi assessora nel Potentino | sindaco di Tolve pubblica un avviso

Leggi su dire

(Di mercoledì 30 settembre 2020) POTENZA – “Acquisizione disponibilita’ da parte di personalita’ di sesso femminile ad assumere la carica di assessore“. È l’avviso pubblico del Comune di Tolve dove e’ stato rieletto sindaco con 1.041 voti (62,38%) il senatore della Lega Pasquale Pepe. L’avviso, pubblicato il 26 settembre, scade il 2 ottobre. Tra i requisiti, oltre ad “accettare e sottoscrivere il programma amministrativo della lista Ancora Tolve”, e’ richiesta cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali, residenza nel comune di Tolve da almeno 5 anni, fedina penale pulita. La candidata deve dimostrare di non avere nessun rapporto di parentela fino al terzo grado non solo con il sindaco, ma anche con qualsiasi candidato della lista concorrente e con dipendenti del Comune che abbiano un ruolo dirigenziale soprattutto per quanto riguarda gli appalti, in questo caso fino al secondo grado di parentela. Ancora, non essere coinvolta in controversie contro il Comune, non trovarsi in una posizione di conflitto di interesse rispetto alla propria attivita’ professionale e poi essere in regola con il pagamento delle tasse. Richieste anche “comprovate competenze culturali e tecnico amministrative desumibili dal curriculum vitae”, “impegno quotidiano e flessibilita’ orari”.