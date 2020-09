Stop alla Serie A per 14 giorni? (Di martedì 29 settembre 2020) Serie A alle prese con la prima vera emergenza coronavirus, tra le ipotesi al vaglio del governo anche lo Stop al campionato per 14 giorni, sfruttando la pausa per le nazionali. Anche il governo riflette sulla Serie A dopo che quattordici tesserati del Genoa sono risultati positivi al coronavirus. E stando a quanto riferito da il Corriere della Sera, tra le ipotesi al vaglio dell’esecutivo ci sarebbe quella di sospendere il campionato per quattordici giorni, ossia per il periodo di tempo indicato per la quarantena. Vincenzo SpadaforaCoronavirus in Serie A, le ipotesi al vaglio del governo Sono diverse le ipotesi al vaglio del governo per evitare un’emergenza coronavirus in Serie A. Una delle ipotesi è quella di sospendere il campionato per ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020)A alle prese con la prima vera emergenza coronavirus, tra le ipotesi al vaglio del governo anche loal campionato per 14, sfruttando la pausa per le nazionali. Anche il governo riflette sullaA dopo che quattordici tesserati del Genoa sono risultati positivi al coronavirus. E stando a quanto riferito da il Corriere della Sera, tra le ipotesi al vaglio dell’esecutivo ci sarebbe quella di sospendere il campionato per quattordici, ossia per il periodo di tempo indicato per la quarantena. Vincenzo SpadaforaCoronavirus inA, le ipotesi al vaglio del governo Sono diverse le ipotesi al vaglio del governo per evitare un’emergenza coronavirus inA. Una delle ipotesi è quella di sospendere il campionato per ...

