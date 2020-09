Smart working, entro settembre solo 30% lavoratori rientrerà in ufficio (Di martedì 29 settembre 2020) VIMODRONE (MILANO) (ITALPRESS) – solo il 30% degli oltre 8 milioni di lavoratori agili nati durante la pandemia rientrerà in ufficio entro la fine di settembre e si stima che potrebbe restare in modalità agile circa il 50% di essi. Superata la fase di lockdown ci si appresta quindi ad affrontare una sorta di Fase 2 del lavoro agile, in cui sarà necessario per le organizzazioni integrare il lavoro da remoto come soluzione stabile, pianificandolo per tempo e con una visione di lungo periodo, che prevenga i possibili rischi attraverso delle specifiche soluzioni di cybersecurity. E' per questo che Maticmind, società leader nel settore ICT, ha pubblicato un Paper in collaborazione con Fortinet, di cui è Expert Partner da svariati anni, con l'obiettivo di creare una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) VIMODRONE (MILANO) (ITALPRESS) –il 30% degli oltre 8 milioni diagili nati durante la pandemia rientrerà inla fine die si stima che potrebbe restare in modalità agile circa il 50% di essi. Superata la fase di lockdown ci si appresta quindi ad affrontare una sorta di Fase 2 del lavoro agile, in cui sarà necessario per le organizzazioni integrare il lavoro da remoto come soluzione stabile, pianificandolo per tempo e con una visione di lungo periodo, che prevenga i possibili rischi attraverso delle specifiche soluzioni di cybersecurity. E' per questo che Maticmind, società leader nel settore ICT, ha pubblicato un Paper in collaborazione con Fortinet, di cui è Expert Partner da svariati anni, con l'obiettivo di creare una ...

francescoseghez : Su @domanigiornale provo a toccare un nodo dello #smartworking che al momento è rimasto fuori dal dibattito: le dif… - La7tv : #lariachetira Smart working, Domenico De Masi (sociologo): 'Agli architetti dicevo 'Perché continuate a costruire u… - CorriereCitta : Smart working, entro settembre solo 30% lavoratori rientrerà in ufficio - GinevraCardinal : @RobyGiotto Io invece scrivo quindi sono in smart working da una vita, ciò non toglie che mi piace anche uscire, camminare, viaggiare. - liubasoncini : Tante aziende pensano di fare #smartworking, ma in realtà è solo #telelavoro. La differenza non è solo banalmente l… -