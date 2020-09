Sir Ken Robinson lo diceva | occorre trasformare l’istruzione E l’e-learning può essere un’ottima opportunità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) La figura di Sir Ken– scomparso poco più di un mese fa – è poco nota in Italia, dove ha ricevuto una modesta, del tutto trascurabile attenzione mediatica. Forse perché l’educazione, l’istruzione, la formazione interessano poco agli italiani, come testimoniano tutte le indagini Ocse a partire all’inizio di questo secolo. Educatore e scrittore,(1950-2020) è il mio coetaneo che, più di ogni altro, ha influenzato la pedagogia negli ultimi 50 anni, un utopista di successo consultato da istituzioni governative, educative, artistiche di tutto il mondo, nonostante la sua profondissima, radicale critica nei confronti dei sistemi educativi contemporanei. La sua conferenza su Ted del 2006 mi colpì profondamente: “Credo che la nostra unica speranza per il futuro sia di ...