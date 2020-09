Sin City - Una donna per cui uccidere, Eva Green e le scene di nudo: "Ho chiesto di rimuovere la cellulite" (Di martedì 29 settembre 2020) Eva Green ha parlato delle scene di nudo di Sin City - Una donna per cui uccidere dicendo "Siamo tutti nervosi solitamente, io ho chiesto di rimuovere la cellulite." In un'intervista dell'agosto 2014, con la rivista Elle, a Eva Green fu chiesto se avesse avuto qualche trepidazione nel girare le scene di nudo di Sin City - Una donna per cui uccidere, l'attrice inizialmente ha risposto: "Siamo tutti molto nervosi quando dobbiamo girare quel tipo di scena, io ho chiesto al regista di rimuovere la cellulite." "Ava usa la sua sessualità per ottenere quello che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020) Evaha parlato delledidi Sin- Unaper cuidicendo "Siamo tutti nervosi solitamente, io hodila." In un'intervista dell'agosto 2014, con la rivista Elle, a Evafuse avesse avuto qualche trepidazione nel girare ledidi Sin- Unaper cui, l'attrice inizialmente ha risposto: "Siamo tutti molto nervosi quando dobbiamo girare quel tipo di scena, io hoal regista dila." "Ava usa la sua sessualità per ottenere quello che ...

