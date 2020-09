Scuola, il concorso spacca il governo ed è caos supplenze (Di martedì 29 settembre 2020) ... per bocca della ministra Lucia Azzolina, fanno sapere che invece è chiusa: 'Domani escono le date in Gazzetta Ufficiale'. Scuola, caos rientri dopo la febbre i medici di famiglia sotto pressione ... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 29 settembre 2020) ... per bocca della ministra Lucia Azzolina, fanno sapere che invece è chiusa: 'Domani escono le date in Gazzetta Ufficiale'.rientri dopo la febbre i medici di famiglia sotto pressione ...

riccardo_fra : Il concorso Scuola non è più rinviabile: migliaia di precari aspettano da anni, con il reclutamento di 32mila nuovi… - rtl1025 : ?? 'Il concorso #scuola di cui si discetta è riservato a già assunti senza concorso e limitato sia in prove che in s… - fattoquotidiano : Azzolina fissa la prova al 22 ottobre, Orfini preme per aspettare Natale - 73Orlando73 : RT @SBuffagni: La scuola finalmente sta diventando una delle priorità del nostro Paese. Servono insegnanti preparati e capaci di dare tanto… - Robertoruggine : RT @LaNotiziaTweet: La lezione di un Paese bloccato. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà #scuola #concorso -