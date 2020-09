Regione Lazio: bando da 3 mln per 100 dottorati industriali (Di martedì 29 settembre 2020) Roma – Dalla Regione Lazio sono in arrivo incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese. L’assessore allo Sviluppo Economico, Paolo Orneli, e’ quello alla Formazione, Claudio Di Berardino, hanno presentato, insieme al presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, e al numero uno del Crul Comitato regionale di coordinamento delle Universita’ del Lazio), Giovanni Betta il bando (pubblicato venerdi’ scorso) da tre milioni di euro che promuove e implementa la collaborazione tra il sistema della ricerca e dell’innovazione e le imprese del Lazio. L’obiettivo e’ utilizzare le risorse del Fondo Sociale Europeo per cofinanziare circa 100 dottorati industriali ad alto contenuto innovativo promossi dalle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 settembre 2020) Roma – Dallasono in arrivo incentivi per idi innovazione per le imprese. L’assessore allo Sviluppo Economico, Paolo Orneli, e’ quello alla Formazione, Claudio Di Berardino, hanno presentato, insieme al presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, e al numero uno del Crul Comitato regionale di coordinamento delle Universita’ del), Giovanni Betta il(pubblicato venerdi’ scorso) da tre milioni di euro che promuove e implementa la collaborazione tra il sistema della ricerca e dell’innovazione e le imprese del. L’obiettivo e’ utilizzare le risorse del Fondo Sociale Europeo per cofinanziare circa 100ad alto contenuto innovativo promossi dalle ...

