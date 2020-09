Non ce l’ha fatta il quindicenne che si è dato fuoco a Velletri: “che la terra ti sia lieve” (Di martedì 29 settembre 2020) Non ce l’ha fatta il quindicenne che si era dato fuoco a Velletri, nel cortile della sua abitazione: troppo gravi le ustioni riportate. Ci sarebbe voluto un miracolo: a 15 anni aveva ustioni gravi sul 90% del corpo e non ce l’ha fatta, è morto dopo tre giorni di agonia all’ospedale Gemelli di Roma. Il ragazzo si era dato fuoco il 25 settembre scorso, il padre lo aveva trovato nel cortile di casa avvolto dalle fiamme, aveva provato a soccorrerlo, poi la corsa in ospedale dove purtroppo il giovanissimo è deceduto. Le sue condizioni erano parse fin da subito disperate, ma i medici hanno sperato fino all’ultimo insieme ai genitori che ce la potesse fare. Anche il padre, nel tentativo di spegnere le ... Leggi su chenews (Di martedì 29 settembre 2020) Non ce l’hailche si era, nel cortile della sua abitazione: troppo gravi le ustioni riportate. Ci sarebbe voluto un miracolo: a 15 anni aveva ustioni gravi sul 90% del corpo e non ce l’ha, è morto dopo tre giorni di agonia all’ospedale Gemelli di Roma. Il ragazzo si erail 25 settembre scorso, il padre lo aveva trovato nel cortile di casa avvolto dalle fiamme, aveva provato a soccorrerlo, poi la corsa in ospedale dove purtroppo il giovanissimo è deceduto. Le sue condizioni erano parse fin da subito disperate, ma i medici hanno sperato fino all’ultimo insieme ai genitori che ce la potesse fare. Anche il padre, nel tentativo di spegnere le ...

Roberto_Fico : Ci sono ancora dei passi da fare per una società che rispetti il modo in cui ciascuna persona si identifica, che no… - chetempochefa : 'Siccome ci sono le navi delle Ong a salvare i migranti, partono più migranti. Falsissimo. L'Ispi ha mostrato che n… - stanzaselvaggia : “Lei non ha la mascherina chirurgica, non può salire sull’aereo”. “Non lo sapevo, questa non va bene?”. “No”. “Quin… - IlConte50919IT : RT @ilruttosovrano: Trump, il New York Times pubblica le dichiarazioni dei redditi: “Per anni non ha pagato le tasse', non gli manca propri… - MauroPolidori6 : RT @serebellardinel: A parte il non aver sollevato mai polemica alcuna su un #Bossi a VENTIMILA euro il mese nonostante le condanne,ma sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’ha «Un solo centro di spesa. Così il Papa chi ha chiesto linearità e trasparenza» Corriere della Sera