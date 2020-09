Merkel sconsiglia Paesi a rischio in Ue ma loda l'Italia (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - BERLINO, 29 SET - Angela Merkel ha sconsigliato di affrontare viaggi all'estero in zone a rischio per il coronavirus, nelle ferie, ma ha indicato l'Italia come una meta possibile, perché non a ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - BERLINO, 29 SET - Angelahato di affrontare viaggi all'estero in zone aper il coronavirus, nelle ferie, ma ha indicato l'come una meta possibile, perché non a ...

(ANSA) - BERLINO, 29 SET - Angela Merkel ha sconsigliato di affrontare viaggi all'estero in zone a rischio per il coronavirus, nelle ferie, ma ha indicato l'Italia come una meta possibile, perché non ...

