Lutto nella musica Sul palco è stato tra i più grandi “Lo sarà anche in cielo”

Mark Stone, bassista del nucleo iniziale dei Van Halen, è morto dopo aver combattuto duramente contro il cancro. Il fratello Brad Stone, ha confermato la notizia della sua dipartita tramite un messaggio su Instagram. Il bassista, secondo quanto si è appreso, era stato di recente ricoverato in hospice. Nel 1972, Mark Stone, insieme ai fratelli Eddie e Alex Van Halen, e infine David Lee Roth, era stato parte fondamentale del famosissimo gruppo Van Halen. Il primo bassista (e per i puristi, l'unico) che abbia avuto la band non appena fondata. In principio il gruppo prendeva il nome di Genesis, cambiandolo nel giro di poco in Mammoth, subito dopo aver appreso che ci fosse un'altra band chiamata Genesis. Poi nel 1974 i musicisti cambiarono nuovamente nome in Van Halen, e proprio nello stesso anno Stone venne sostituito dal ...

