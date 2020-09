L’esercito americano vuole usare l’internet dello spazio di Musk per creare un gps più sicuro (Di martedì 29 settembre 2020) Satellite test per Starlink lanciato a febbraio 2018. (foto: YouTube SpaceX)Due ricercatori dell’università di Austin, in Texas, hanno messo a punto un sistema per utilizzare i satelliti della costellazione Starlink di SpaceX per migliorare di 10 volte la precisione del segnale Gps limitandone le possibili interferenze. Oltre al servizio internet, i nuovi satelliti commerciali a banda larga a bassa orbita terrestre (Leo) lanciati dall’azienda di Elon Musk potrebbero fornire un servizio di posizionamento, navigazione e temporizzazione molto più resistente alle interferenze rispetto ai tradizionali sistemi globali di navigazione satellitare. Attualmente la costellazione di Starlink ammonta a circa 700 unità già funzionanti in orbita. Siccome sono ancora più di 11mila i satelliti che mancano a comporre la super costellazione ... Leggi su wired (Di martedì 29 settembre 2020) Satellite test per Starlink lanciato a febbraio 2018. (foto: YouTube SpaceX)Due ricercatori dell’università di Austin, in Texas, hanno messo a punto un sistema per utilizzare i satelliti della costellazione Starlink di SpaceX per migliorare di 10 volte la precisione del segnale Gps limitandone le possibili interferenze. Oltre al servizio internet, i nuovi satelliti commerciali a banda larga a bassa orbita terrestre (Leo) lanciati dall’azienda di Elonpotrebbero fornire un servizio di posizionamento, navigazione e temporizzazione molto più resistente alle interferenze rispetto ai tradizionali sistemi globali di navigazione satellitare. Attualmente la costellazione di Starlink ammonta a circa 700 unità già funzionanti in orbita. Siccome sono ancora più di 11mila i satelliti che mancano a comporre la super costellazione ...

