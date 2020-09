La moglie di Vardy | “Io e la moglie di Rooney abbiamo provato a sistemare le cose ma…”

Leggi su golssip

(Di martedì 29 settembre 2020) Continua la guerra tra wags in Premier League. Le mogli disi affideranno ad un tribunale per mettere la parola fine ad una disputa che dura ormai da tempo. Rebekahha dichiarato a Good Morning Britain che ogni tentativo di riappacificazione è naufragato: "Guarda, noi io e Coleencercato dilein modo amichevole e semplicemente non ha funzionato. Capisco che la gente pensi che sia ridicolo, ma cosa avrei dovuto fare? Ho bisogno di cancellare il mio nome da questa vicenda, voglio cancellare il mio nome e farò tutto ciò che è necessario. Spero che si risolva presto". Beckyè stata accusata dalladi ...