Juventus, nuova accusa: violate le norme Onu contro la Corea, i dettagli (Di martedì 29 settembre 2020) Juventus – Dopo il caso Suarez e tutte le polemiche che si è portato dietro, spunta un nuovo capo d’accusa contro la Juventus. Questa volta però arriva dall’Onu, accusa pesante per i bianconeri, che in questo momento sembrano essere il capo espiatorio di ogni vicenda. Dalla Francia, esattamente dall’Equipe, arriva la notizia che la Juventus potrebbe aver violato le regole delle Nazioni Unite sulle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord. Juventus, le ultimissime sul caso “Han” Nel quotidiano francese l’Equipe viene fatto riferimento alla cessione, avvenuta a gennaio del giovane Kwang-Song Han ceduto in Qatar all’Al-Duhail per 5 milioni di euro. La ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 settembre 2020)– Dopo il caso Suarez e tutte le polemiche che si è portato dietro, spunta un nuovo capo d’la. Questa volta però arriva dall’Onu,pesante per i bianconeri, che in questo momento sembrano essere il capo espiatorio di ogni vicenda. Dalla Francia, esattamente dall’Equipe, arriva la notizia che lapotrebbe aver violato le regole delle Nazioni Unite sulle sanzioni internazionaliladel Nord., le ultimissime sul caso “Han” Nel quotidiano francese l’Equipe viene fatto riferimento alla cessione, avvenuta a gennaio del giovane Kwang-Song Han ceduto in Qatar all’Al-Duhail per 5 milioni di euro. La ...

