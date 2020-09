Juve, Han in Qatar viola le sanzioni Onu contro la Corea del Nord (Di martedì 29 settembre 2020) Un rapporto del Consiglio di Sicurezza dell'Onu chiama in causa la Juventus, nello specifico Han Kwang Song. Il trasferimento dell'attaccante NordCoreano dai bianconeri alla squadra Qatariota Al ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 settembre 2020) Un rapporto del Consiglio di Sicurezza dell'Onu chiama in causa lantus, nello specifico Han Kwang Song. Il trasferimento dell'attaccanteno dai bianconeri alla squadraiota Al ...

