“Gusto Italia in tour” ad Avellino: tipici e artigianato su corso Vittorio Emanuele (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ arrivato l’autunno e con le sue tipicità “Gusto Italia in tour” raggiunge Avellino. Il villaggio del gusto itinerante, organizzato e promosso dall’Associazione Italia Eventi e da Tanagro Legno Idea, in collaborazione con i comuni ospitanti, sarà su corso Vittorio Emanuele da venerdì 2 a domenica 4 ottobre. Continua l’impegno, da parte dell’organizzazione, di permettere di fare una spesa consapevole, a contatto con produttori ed artigiani, nonché assistere ai “Laboratori del gusto”. “In effetti siamo nati proprio per dare sostegno alle aziende che fanno qualità e rappresentano il Made in Italy, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ arrivato l’autunno e con le suetà “Gustoin tour” raggiunge. Il villaggio del gusto itinerante, organizzato e promosso dall’AssociazioneEventi e da Tanagro Legno Idea, in collaborazione con i comuni ospitanti, sarà suda venerdì 2 a domenica 4 ottobre. Continua l’impegno, da parte dell’organizzazione, di permettere di fare una spesa consapevole, a contatto con produttori ed artigiani, nonché assistere ai “Laboratori del gusto”. “In effetti siamo nati proprio per dare sostegno alle aziende che fanno qualità e rappresentano il Made in Italy, ...

