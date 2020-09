Grande Fratello Vip, una concorrente dichiara in diretta: ”Me ne vado ora!” (Di martedì 29 settembre 2020) Ieri sera, Lunedì 28 Settembre, è andata in onda un’altra avvincente puntata del Grande Fratello Vip. Durante tutta la puntata sono stati ripercorsi, come sempre, i momenti più importanti vissuti durante la settimana nella casa più spiata della tv. Non sono mancate affatto le discussioni e proprio ieri sera, un concorrente si è lasciato andare … L'articolo Grande Fratello Vip, una concorrente dichiara in diretta: ”Me ne vado ora!” Leggi su dailynews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Ieri sera, Lunedì 28 Settembre, è andata in onda un’altra avvincente puntata delVip. Durante tutta la puntata sono stati ripercorsi, come sempre, i momenti più importanti vissuti durante la settimana nella casa più spiata della tv. Non sono mancate affatto le discussioni e proprio ieri sera, unsi è lasciato andare … L'articoloVip, unain: ”Me neora!”

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : Un saluto speciale dal nostro Paolo Brosio... per lui, gli auguri più affettuosi da tutta la grande famiglia di Gra… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #29settembre 1901; nasce a Roma il nostro celebre Fratello #EnricoFermi, premio Nobel per la Fisica, i… - FellowComrade1 : RT @MaxRibaudo: Grande Fratello 90.000 tweet #PresaDiretta 4.000 tweet Non voglio più sentire discorsi di povertà o di protesta. C'è a ch… - pietro30199674 : RT @Libero_official: #Briatore contro la ex #Gregoraci: 'Al #GFVip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi… -