Formula 1, Mick Schumacher guiderà l'Alfa Romeo nelle prove libere del GP dell'Eiffel (Di martedì 29 settembre 2020) Mick Schumacher non dimenticherà facilmente il Gran Premio dell'Eiffel 2020. Il figlio del celebre Michael esordirà infatti per la prima volta in un weekend di Formula 1, guidando l'Alfa Romeo Racing nella prima sessione di prove libere in programma venerdì 2 ottobre. Stessa sorte per un altro gioiello della Ferrari Driver Academy, vale a dire Callum Ilott, che sarà invece al volante della Haas.

