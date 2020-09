Eugenie di York non vuole titoli reali per suo figlio (Di martedì 29 settembre 2020) Eugenie di York non vuole titoli reali per il suo bebè. La principessa e suo marito Jack Brooksbank «sanno che un titolo può essere una benedizione ma anche una maledizione». E vogliono che il loro primo figlio, che nascerà a inizio 2021, «abbia una vita il più possibile normale e lavori per guadagnarsi da vivere». Lo ha rivelato un amico della coppia a Katie Nicholl, cronista reale dell’edizione britannica di Vanity Fair. La fonte ha anche svelato che Eugenie e Jack, per il loro primogenito, «sceglieranno un nome ordinario». Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) Eugenie di York non vuole titoli reali per il suo bebè. La principessa e suo marito Jack Brooksbank «sanno che un titolo può essere una benedizione ma anche una maledizione». E vogliono che il loro primo figlio, che nascerà a inizio 2021, «abbia una vita il più possibile normale e lavori per guadagnarsi da vivere». Lo ha rivelato un amico della coppia a Katie Nicholl, cronista reale dell’edizione britannica di Vanity Fair. La fonte ha anche svelato che Eugenie e Jack, per il loro primogenito, «sceglieranno un nome ordinario».

