Covid, il virologo Crisanti: Napoli e Genoa subito in quarantena (Di martedì 29 settembre 2020) "Questa è una storia che rientra perfettamente nella dinamica di trasmissione del virus ed allo stesso tempo fa capire le conseguenze di non applicare la quarantena ed esentare i giocatori da questa misura di prevenzione". Così il virologo Andrea Crisanti su Radio 24, che in merito al caso dei 14 positivi tra i calciatori e lo staff del Genoa suggerisce di porre "in quarantena e sotto sorveglianza" l'intero team rossoblù, ma anche quello delNapoli, contro cui ha giocato domenica. "Quello che è accaduto è che durante l'allenamento la persona positiva ha trasmesso la malattia. La follia e' non aver messo queste persone in quarantena in presenza di un positivo", ha proseguito il ...

