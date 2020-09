Coronavirus, crescono contagi e vittime. Remuzzi: non c’è seconda ondata ma fenomeni locali (Di martedì 29 settembre 2020) Sono 1648 più di ieri i nuovi positivi in Italia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati nuovi 24 ((ieri 16) decessi che portano a 35.878 il numero dei morti nel nostra Paese dall'inizio della Pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità. Attualmente sono positive oltre 50 mila persone, 50.630 per l'esattezza, 307 più di ieri. Sale il numero dei dimessi guariti: oggi sono 1316 più di ieri. Cresce, rispetto a ieri anche il numero dei tamponi effettuati. Oggi ne sono stati registrati 90.185 mentre ieri a fronte di 1.494 nuovi positivi erano stati condotti 51.109 tamponi.Da inizio pandemia nel nostro Paese sono stati effettuati 11.228.358 tamponi. Grazie al sospetto diagnostico, fino ad oggi sono stati individuati 247.628 positivi, mentre grazie alle attività di screening, da inizio ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 settembre 2020) Sono 1648 più di ieri i nuovi positivi in Italia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati nuovi 24 ((ieri 16) decessi che portano a 35.878 il numero dei morti nel nostra Paese dall'inizio della Pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità. Attualmente sono positive oltre 50 mila persone, 50.630 per l'esattezza, 307 più di ieri. Sale il numero dei dimessi guariti: oggi sono 1316 più di ieri. Cresce, rispetto a ieri anche il numero dei tamponi effettuati. Oggi ne sono stati registrati 90.185 mentre ieri a fronte di 1.494 nuovi positivi erano stati condotti 51.109 tamponi.Da inizio pandemia nel nostro Paese sono stati effettuati 11.228.358 tamponi. Grazie al sospetto diagnostico, fino ad oggi sono stati individuati 247.628 positivi, mentre grazie alle attività di screening, da inizio ...

