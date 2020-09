Conte: “Non vedo l’ora che finisca il mercato. Con il Benevento sarà dura” (Di martedì 29 settembre 2020) Antonio Conte, alla vigilia del recupero contro il Benevento, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico dell’Inter: “Con il Benevento sarà una gara sicuramente tosta sotto tutti i punti di vista. L’anno scorso loro hanno fatto un torneo importante, vincendo con grande anticipo e hanno un allenatore che, per tanti anni, è stato mio compagno e sta facendo bene. Pippo è un malato di calcio come, studia ed è preparato. Penso che rispetto all’anno scorso sono andati via alcuni giocatori e altri sono arrivati o rientrati dai prestiti. Cinque sostituzioni? Non voglio fare polemiche. Ci sono dei regolamenti e persone addette a farli. Noi ci adeguiamo come fatto dopo il lockdown. mercato? E’ giusto che rispondano i dirigenti. Non vedo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) Antonio, alla vigilia del recupero contro il, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico dell’Inter: “Con ilsarà una gara sicuramente tosta sotto tutti i punti di vista. L’anno scorso loro hanno fatto un torneo importante, vincendo con grande anticipo e hanno un allenatore che, per tanti anni, è stato mio compagno e sta facendo bene. Pippo è un malato di calcio come, studia ed è preparato. Penso che rispetto all’anno scorso sono andati via alcuni giocatori e altri sono arrivati o rientrati dai prestiti. Cinque sostituzioni? Non voglio fare polemiche. Ci sono dei regolamenti e persone addette a farli. Noi ci adeguiamo come fatto dopo il lockdown.? E’ giusto che rispondano i dirigenti. Non...

AMorelliMilano : 'Non vogliamo nuovi esodati, il movimento #5Stelle non voterà mai una legge di bilancio che elimini #Quota100'. Que… - Giorgiolaporta : Se #Conte ha raddoppiato lo stipendio a #Tridico durante la pandemia, ha colpa e deve dimettersi; se peggio ancora,… - NicolaPorro : Gli #italiani hanno due strumenti per mostrare la loro contrarietà al #governo giallorosso: il #voto o la rivolta.… - rubenslulli : RT @Gianmar26145917: Abbiamo pagato fior di quattrini per liberare giornalisti in cerca di scoop e ragazzette che volevano emozioni forti m… - scolari_carlo : RT @GiuseppePalma78: #Conte: 'se non tocchiamo il denaro, c'è meno occasione di contagio'. Quindi i libri e i giornali che facciamo? Io ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Non Serie A: Lazio-Atalanta è un rebusall'Olimpico previsti equilibrio e spettacolo Fortune Italia