Calciomercato Catanzaro | arriva Curiale | “Catania? Raffaele non mi guardava più negli occhi”

Davis Curiale è ufficialmente un nuovo giocatore del Catanzaro.Il giocatore che si è legato ai giallorossi con un biennale conclude la sua esperienza al Catania e rappresenta l'ennesima operazione in uscita portata a termine dalla dirigenza etnea, adesso alle prese con le posizioni di Furlan e Mazzarani."La prima stagione è stata bellissima e mi porterò sempre dentro tante emozioni. Poi avevo richieste anche dalla Salernitana in B ma volevo rimanere a Catania. Ho rinnovato il contratto senza chiedere più soldi anche se l'arrivo di Marotta con uno stipendio più alto un po' mi ha sorpreso e turbato. Sottil ci ha messo in competizione e io mi sono smarrito", ha dichiarato l'attaccante classe '87 ai microfoni di Unica Sport Curiale."Quest'anno speravo in una riconferma ...

