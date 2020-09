Calcio | dramma Van Damme | “Ho ancora la leucemia | proveranno a tenermi in vita il più a lungo possibile”

(Di martedì 29 settembre 2020) Attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, il portiere del Cercle Brugge Miguel Vanha comunicato ai suoi followers che le sue condizioni di salute purtroppo non accennano a migliorare. Il belga èaffetto danonostante il trattamento al quale si è sottoposto. “Ieri i risultati della biopsia del midollo osseo hanno evidenziato che laè tornata nel midollo osseo. Ciò vuol dire che il trattamento che sto ricevendo ora non funziona – ha spiegato il calciatore nel filmato – L’unica cosa che possono fare per me al momento èinil più apossibile. Bisogna sperare che qualcuno, da qualche parte nel mondo, si presenti con un nuovo trattamento. Adesso ...

"Emozioni fortissime per la 'prima' in Serie A del nostro Spezia. Peccato per la sconfitta ma nessun dramma, ci rifaremo. In attesa di un 'colpo' in attacco…".