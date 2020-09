Uomini e Donne: Gemma ‘usata’ da Paolo, Sophie caccia Ludovico e lui sbotta (Di lunedì 28 settembre 2020) Gemma Galgani e Sophie Codegoni sono state le protagoniste della puntata di oggi di Uomini e Donne. La dama torinese è ancora alle prese con il cavaliere Paolo, che però non sembra più molto convinto della Galgani. La tronista, invece, ha eliminato tutti i suoi corteggiatori scatenando la dura reazione di Ludovico. Paolo usa Gemma per aprire un sito? La puntata di Uomini e Donne è iniziata con una discussione dietro le quinte tra Gemma e Paolo. La dama ha accusato il cavaliere di non calcolarla più come prima, di non inviarle messaggi e addirittura di essere uscito con un’altra donna, una certa Maria che poi entrerà anche in studio. Il ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 settembre 2020)Galgani eCodegoni sono state le protagoniste della puntata di oggi di. La dama torinese è ancora alle prese con il cavaliere, che però non sembra più molto convinto della Galgani. La tronista, invece, ha eliminato tutti i suoi corteggiatori scatenando la dura reazione diusaper aprire un sito? La puntata diè iniziata con una discussione dietro le quinte tra. La dama ha accusato il cavaliere di non calcolarla più come prima, di non inviarle messaggi e addirittura di essere uscito con un’altra donna, una certa Maria che poi entrerà anche in studio. Il ...

