Un francobollo per celebrare la F.lli Gancia & C (Di lunedì 28 settembre 2020) La vignetta riproduce, un manifesto d’epoca del 1922 denominato “Donna Farfalla”. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso in data 24 settembre un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica ‘Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico’ dedicato ai 170 anni della F.lli Gancia & C. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il francobollo riproduce un manifesto del 1922 della F.lli. Gancia denominato “Donna Farfalla”, realizzato dall’illustratore e pittore Leonetto Cappiello. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente un francobollo singolo, una quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta ... Leggi su vinonews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) La vignetta riproduce, un manifesto d’epoca del 1922 denominato “Donna Farfalla”. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso in data 24 settembre unordinario appartenente alla serie tematica ‘Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico’ dedicato ai 170 anni della F.lli; C. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ilriproduce un manifesto del 1922 della F.lli.denominato “Donna Farfalla”, realizzato dall’illustratore e pittore Leonetto Cappiello. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente unsingolo, una quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta ...

lucman70 : RT @FAOstatistics: GRAZIE ?? alla Repubblica di #SanMarino @AffariEsteriSMR ???? per aver creato un #francobollo per la 1? Giornata Internazi… - CorriereTorino : Un francobollo per il generale Carlo Alberto dalla Chiesa - Kimberl79710473 : RT @FAOstatistics: GRAZIE ?? alla Repubblica di #SanMarino @AffariEsteriSMR ???? per aver creato un #francobollo per la 1? Giornata Internazi… - tintitutin : RT @FAOstatistics: GRAZIE ?? alla Repubblica di #SanMarino @AffariEsteriSMR ???? per aver creato un #francobollo per la 1? Giornata Internazi… - AffariEsteriSMR : RT @FAOstatistics: GRAZIE ?? alla Repubblica di #SanMarino @AffariEsteriSMR ???? per aver creato un #francobollo per la 1? Giornata Internazi… -