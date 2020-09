UFFICIALE Niente Milan per Sangaré, va al PSV (Di lunedì 28 settembre 2020) Il PSV Eindhoven ha ufficializzato l’acquisto di Ibrahim Sangaré Attraverso i propri canali ufficiali, il PSV Eindhoven ha ufficializzato l’acquisto di Ibrahim Sangaré; centrocampista del Tolosa che piaceva al Milan. «Sangaré è un giocatore con molte caratteristiche attraenti che ha debuttato in una competizione di alto livello in giovane età. Questi ragazzi alla fine possono diventare interessanti per il PSV ed è per questo che li seguiamo da vicino». Ha commentato John De Jong, direttore tecnico della squadra olandese. From 🇨🇮 via 🇫🇷 to 🇳🇱. (Y)our new midfield powerhouse is officially 🔴⚪️!#BienvenueIbrahim — PSV (@PSV) September 28, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Il PSV Eindhoven ha ufficializzato l’acquisto di Ibrahim Sangaré Attraverso i propri canali ufficiali, il PSV Eindhoven ha ufficializzato l’acquisto di Ibrahim Sangaré; centrocampista del Tolosa che piaceva al. «Sangaré è un giocatore con molte caratteristiche attraenti che ha debuttato in una competizione di alto livello in giovane età. Questi ragazzi alla fine possono diventare interessanti per il PSV ed è per questo che li seguiamo da vicino». Ha commentato John De Jong, direttore tecnico della squadra olandese. From 🇨🇮 via 🇫🇷 to 🇳🇱. (Y)our new midfield powerhouse is officially 🔴⚪️!#BienvenueIbrahim — PSV (@PSV) September 28, 2020 Leggi su Calcionews24.com

