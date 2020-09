Ufficiale: Ascoli, arriva Sabiri dal Paderborn (Di lunedì 28 settembre 2020) L’Ascoli, attraverso una nota Ufficiale, ha reso noto l’arrivo di Sabiri. Questo il comunicato: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Paderborn le prestazioni sportive del centrocampista classe ’96 Abdelhamid Sabiri. Il neo bianconero, che ha sottoscritto un contratto biennale con opzione, ha doppia nazionalità, tedesca e marocchina.” Sabiri era ad un passo dalla Salernitana, via Lazio, poi però la scelta di andare ad Ascoli, con i campani che hanno chiuso invece per Antonucci dalla Roma. Foto: sito Ascoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020) L’, attraverso una nota, ha reso noto l’arrivo di. Questo il comunicato: “L’Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalle prestazioni sportive del centrocampista classe ’96 Abdelhamid. Il neo bianconero, che ha sottoscritto un contratto biennale con opzione, ha doppia nazionalità, tedesca e marocchina.”era ad un passo dalla Salernitana, via Lazio, poi però la scelta di andare ad, con i campani che hanno chiuso invece per Antonucci dalla Roma. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

