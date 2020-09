Tronchetti Provera | «Il rapporto tra Inter e Pirelli continuerà in qualche modo Su Kanté…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Marco, amministratore delegato del gruppo, ha parlato dell’e del suo esordio in campionato Marco, amministratore delegato del gruppo, ha parlato a Gr Parlamento dell’e della vittoria contro la Fiorentina. Le sue parole riportate da Fc1908.it JUVE – «La Juve è una squadra cambiata, non ne vediamo l’assetto finale ed è presto per giudicarla. Pirlo però ha il calcio nel Dna e saprà darle un assetto di qualità: vedremo lungo il cammino».– «Iltra l’...