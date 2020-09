Thiago Silva: “L’addio al PSG? Doveva andare diversamente, mi sono arrabbiato” (Di lunedì 28 settembre 2020) Thiago Silva, neo acquisto del Chelsea, nel corso di un’intervista a France Football, è tornato a parlare del suo addio al PSG. “È una situazione che mi ha fatto arrabbiare” ha spiegato il difensore, “non mi è piaciuto molto il modo in cui è stato condotta la cosa. Anche se c’è stato il lockdown, le cose Dovevano essere fatte diversamente“. “Ero in Brasile, in quarantena, quando Leonardo mi ha chiamato per dirmi se potevo continuare per altri due mesi per giocare in Final Eight di Champions. Gli ho detto di sì. Ma ha risposto che il club non sarebbe andato oltre questi due mesi. Sarebbero stati due mesi e nient’altro. Avrebbe dovuto essere fatto diversamente” ribadisce Thiago ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020), neo acquisto del Chelsea, nel corso di un’intervista a France Football, è tornato a parlare del suo addio al. “È una situazione che mi ha fatto arrabbiare” ha spiegato il difensore, “non mi è piaciuto molto il modo in cui è stato condotta la cosa. Anche se c’è stato il lockdown, le coseno essere fatte“. “Ero in Brasile, in quarantena, quando Leonardo mi ha chiamato per dirmi se potevo continuare per altri due mesi per giocare in Final Eight di Champions. Gli ho detto di sì. Ma ha risposto che il club non sarebbe andato oltre questi due mesi. Sarebbero stati due mesi e nient’altro. Avrebbe dovuto essere fatto” ribadisce...

sportface2016 : #calcio #Ligue1 #ThiagoSilva è tornato a parlare del suo addio al #PSG - eantoniopolonia : @Silvio2611_ se non arriva Thiago Silva ti disattivi?! - antiracaille56 : @Verragoat__ @Amir7321 @ActuFoot_ Non Thiago Silva est nul - Tiaguinho_1973 : @DanieleGianca @pormeccartnei @Luca100celleASR @ibanez41oficial A me dà il che a Thiago Silva. - Luca100celleASR : @Tiaguinho_1973 @pormeccartnei @ibanez41oficial Lui dice Samuel, io dico Aldair, Thiago Silva potrebbe esse il gius… -