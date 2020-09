Soccorritore morto in mare | spunta un post | poi rimosso | di uno dei ragazzi | ' Non mi ha salvato nessuno'

solounastella : RT @globalistIT: - globalistIT : - Assi541 : @romatoday Sono cattiva se dico che se la sono cercata??? Quel povero soccorritore è MORTO per salvare il ragazzino spiritoso. - Daniele8Morelli : RT @Open_gol: Tragedia a Milazzo, un gruppo di ragazzi fa il bagno nonostante la mareggiata. Morto un soccorritore della Guardia costiera h… - Dome689 : RT @Open_gol: Tragedia a Milazzo, un gruppo di ragazzi fa il bagno nonostante la mareggiata. Morto un soccorritore della Guardia costiera h… -

Ultime Notizie dalla rete : Soccorritore morto

Strage di minatori in Cina: almeno 16 sono morti dopo avere inalato mentre lavoravano una dose fatale di monossido di carbonio.Almeno 16 minatori sono morti in Cina dopo essere rimasti intrappolati in miniera: fatale è stata l'intossicazione da monossido di carbonio.