Scuola, c'è la data del concorso straordinario: si parte il 22 ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) La data ora è ufficiale: i concorsi nella Scuola partiranno il 22 ottobre con la prova scritta della selezione straordinaria per i docenti precari delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio. La disponibilità è di 32mila posti. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, le prove proseguiranno fino a metà novembre con, nell'ordine, i concorsi ordinari per infanzia/ primaria e quelli per le secondarie di I/II grado. Per un totale di altre 46mila cattedre complessive. Le domande inoltrate al Ministero dell'Istruzione sono oltre 64mila. La data del concorso andrà in Gazzetta Ufficiale domani, 29 settembre.

