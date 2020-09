Roland Garros 2020, la critica di Evans: “Queste palle non le darei nemmeno a un cane” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Queste palle non le daresti nemmeno ad un cane per masticarle. Le condizioni sono quello che sono. Fa un gran freddo. Ma le palle sono il problema più grosso. Sono pessime. È dura dare la direzione alla palla, è troppo pesante”. Questa la pesante critica di Dan Evans dopo la sconfitta al primo turno contro Kei Nishikori al Roland Garros 2020. Il britannico non è il primo a lamentarsi delle palline e delle condizioni di gioco, oltre a quelle legate al meteo. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) “Questenon le darestiad un cane per masticarle. Le condizioni sono quello che sono. Fa un gran freddo. Ma lesono il problema più grosso. Sono pessime. È dura dare la direzione alla palla, è troppo pesante”. Questa la pesantedi Dandopo la sconfitta al primo turno contro Kei Nishikori al. Il britannico non è il primo a lamentarsi delle palline e delle condizioni di gioco, oltre a quelle legate al meteo.

Eurosport_IT : Seconda giornata del Roland-Garros! ?? ???? Oggi in campo 5 azzurri ma anche Rafa Nadal e Dominic Thiem ?? Tutti i ma… - CatelliRossella : Tennis, Roland Garros: esordio super di Sinner, battuto Goffin in tre set. Avanti anche Cecchinato … - jjfsls2 : RT @SBRSportsPicks: #RolandGarros Day 2 Top #BettingPicks by @SnizeMaster ??Guido Pella vs. Salvatore Caruso ??Iga Swiatek vs. Marketa Vond… - mariocastelli : RT @Eurosport_IT: Seconda giornata del Roland-Garros! ?? ???? Oggi in campo 5 azzurri ma anche Rafa Nadal e Dominic Thiem ?? Tutti i match de… - giorgio_mitolo : RT @CCanadese: Tennis, l'italiano che piace a McEnroe -