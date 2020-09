Riccardo Patrese - "Quanta emozione per mio figlio in F.4" (Di lunedì 28 settembre 2020) Cè un batticuore sistematico che prende prima di una gara. Una palpitazione accelerata, quasi di riscaldamento. Serve anche per lanciarsi con le massime energie dalla partenza, il momento più delicato. Riccardo Patrese, classe 1954, 256 Gran Premi allattivo in Formula 1 dove ha conquistato sei vittorie e altri 31 piazzamenti sul podio, la conosce bene. roba che gonfia il sottocasco e quasi rischia di appannare la visiera se, non la si lascia semiaperta. Un'emozione molto diversa rispetto a quella che si vive ai box: lì, a gonfiarsi in questi tempi di coronavirus, è la mascherina. Soprattutto se nell'abitacolo, dallaltra parte del muretto, cè tuo figlio. il caso di Patrese, il quale, dopo aver gareggiato per 17 anni in Formula 1, ha seguito il suo Lorenzo nel karting. ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 settembre 2020) Cè un batticuore sistematico che prende prima di una gara. Una palpitazione accelerata, quasi di riscaldamento. Serve anche per lanciarsi con le massime energie dalla partenza, il momento più delicato., classe 1954, 256 Gran Premi allattivo in Formula 1 dove ha conquistato sei vittorie e altri 31 piazzamenti sul podio, la conosce bene. roba che gonfia il sottocasco e quasi rischia di appannare la visiera se, non la si lascia semiaperta. Un'molto diversa rispetto a quella che si vive ai box: lì, a gonfiarsi in questi tempi di coronavirus, è la mascherina. Soprattutto se nell'abitacolo, dallaltra parte del muretto, cè tuo. il caso di, il quale, dopo aver gareggiato per 17 anni in Formula 1, ha seguito il suo Lorenzo nel karting. ...

Dopo tre anni di kart, Lorenzo si appresta a debuttare al Mugello: in questa intervista, il campione di F.1 ci racconta l'esperienza... dai box ...

