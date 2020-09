Pomeriggio 5 | Elena Morali scontro con la ex suocera | La Favolosa | Elena non mi piaceva

(Di lunedì 28 settembre 2020) Da Barbara D’Urso a5,e la mamma del suo ex fidanzato, Luigi Mario Favoloso, si confrontano sulla rottura di quella che sembrava essere la relazione dell’anno e che invece sembra sia naufragata.5, dove è stata ospite nella puntata di oggi, non ama tanto sbilanciarsi sulla rottura … L'articolo5,con la exLanon miproviene da www.meteoweek.com.

Annaechelon11 : IO MI DOMANDO MA IL CAPO DI MEDIASET LA GUARDA LA TV ?? Bohhhhh FA ANDARE LE RECITE PROPRIO IN TV ????????????????????… - PasqualeTotaro : @ElenarussoTW @ghegola @alecoscino @GucciPatrizia @Hakflak @GaiaGaudenzi @FlaminiMarina @karmendida @Matibo11… - giug13 : @ElenaLeo13 Condivido pienamente cara Elena,è parte integrante del nostro essere!!Buon pomeriggio!Grazie!!????????????? - f_uccheddu : @ElenarussoTW @CalvaresiRomina Buon pomeriggio Elena e Romina ??? - coccinella53 : @ElenarussoTW Buon pomeriggio, Elena ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Elena

Mediaset Play

Da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, Elena Morali e la mamma del suo ex fidanzato, Luigi Mario Favoloso, si confrontano sulla rottura di ...Elena Morali in crisi con Luigi Favoloso: "Si è arrabbiato perché ho risposto a un mio ex" Nuova puntata di Pomeriggio 5 dove Barbara d'Urso ha dato vita ...