Pavia, in coma per aver ingerito marijuana. Ora la piccola di 14 mesi sta meglio

Pavia, 28 settembre 2020 - Ora sta bene, ma la vicenda è tutt'altro che finita. La polizia sta indagando per chiarire le responsabilità dei genitori di una piccola di appena quattordici mesi, arrivata in coma al Policlinico San Matteo di Pavia dove i medici le hanno trovato tracce di marijuana nelle urine.

