Obbligo di mascherina all'aperto anche in Sicilia: chi la deve mettere e quando (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo la Campania e la Calabria, ora tocca anche alla Sicilia. Da mercoledì 30 settembre viene introdotto l'Obbligo di mascherina anche all'aperto su tutto il territorio regionale. Con una ordinanza datata 27 settembre, con efficacia dal 30 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 compreso, il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha stabilito che ogni cittadino al di sopra dei 6 anni ha l'Obbligo di tenere sempre la mascherina quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi.

Feste a numero chiuso. Mentre per le mascherine anche nei luoghi all’aperto è questione di giorni. Al massimo una settimana. Perché in Regione, con l’indice RT - quello ...

Con una ordinanza datata 27 settembre, con efficacia dal 30 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 compreso, il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha stabilito l’obbligo della mascherina ...

