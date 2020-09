"Non chiamo Conte a processo per la nave". Parla l'imputato Salvini (Di lunedì 28 settembre 2020) Stavolta Giuseppe Conte è innocente. Alla vigilia dell'udienza preliminare in cui sabato prossimo si deciderà se Matteo Salvini deve essere processato per sequestro di persona – il cosiddetto caso Gregoretti – il leader della Lega ne Parla con Il Tempo con assoluta serenità. Tra un comizio e l'altro anche nella giornata domenicale. E dice che il premier non ha commesso reati esattamente come non li ha commessi lui, non ci sono stati sequestri di persona. Nessuna chiamata di correità dunque, ma comune assunzione di responsabilità politica e istituzionale. Il che è anche una novità rispetto a quello che si leggeva su una volontà di vendetta nei confronti dei suoi partner del governo gialloverde. Salvini auspica uno stop alla stagione della giustizia ... Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Stavolta Giuseppeè innocente. Alla vigilia dell'udienza preliminare in cui sabato prossimo si deciderà se Matteodeve essere processato per sequestro di persona – il cosiddetto caso Gregoretti – il leader della Lega necon Il Tempo con assoluta serenità. Tra un comizio e l'altro anche nella giornata domenicale. E dice che il premier non ha commesso reati esattamente come non li ha commessi lui, non ci sono stati sequestri di persona. Nessuna chiamata di correità dunque, ma comune assunzione di responsabilità politica e istituzionale. Il che è anche una novità rispetto a quello che si leggeva su una volontà di vendetta nei confronti dei suoi partner del governo gialloverde.auspica uno stop alla stagione della giustizia ...

