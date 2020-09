Mercato Juventus, Demiral in vendita? Una big inglese piomba sul turco (Di lunedì 28 settembre 2020) Mercato Juventus – Reduce da un grave infortunio subito all’Olimpico di Roma, Merih Demiral ha seguito con le precauzioni del caso il programma di riabilitazione, guadagnandosi la possibilità di disputare uno spezzone di gara in occasione dell’esordio della Juventus contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Le pretendenti per il difensore turco non mancano, ma la Juve fino a questo momento ha rispedito al mittente qualsiasi offerta proveniente dall’estero. Mercato Juventus, Tottenham su Demiral Secondo quanto riportato da tuttojuve24, infatti, sull’ex Sassuolo nelle ultime ore era piombato con forza il Tottenham, alla ricerca di un difensore centrale da consegnare a Mourinho. Date le difficoltà ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 settembre 2020)– Reduce da un grave infortunio subito all’Olimpico di Roma, Merihha seguito con le precauzioni del caso il programma di riabilitazione, guadagnandosi la possibilità di disputare uno spezzone di gara in occasione dell’esordio dellacontro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Le pretendenti per il difensorenon mancano, ma la Juve fino a questo momento ha rispedito al mittente qualsiasi offerta proveniente dall’estero., Tottenham suSecondo quanto riportato da tuttojuve24, infatti, sull’ex Sassuolo nelle ultime ore erato con forza il Tottenham, alla ricerca di un difensore centrale da consegnare a Mourinho. Date le difficoltà ...

romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. Juventus in difficoltà: triennale a Moggi. - lollo___95 : RT @TuttoJuve24: ???? #Calciomercato #Juventus, Theo Hernandez nel mirino? ??Doppio scambio con il #Milan: le ultime????#mercato #Juve #Ruga… - SerafinoApAcHe : Ci serve un terzino sinistro a sinistra un esterno a destra e un vice Morata! #Juventus però siccome sospendono il… - oscarvalle1984 : RT @ZioJackk: La Juventus fa sapere che De Sciglio è stato tolto dal mercato ma io non credo a questa notizia. Credo che al 99% la settiman… -