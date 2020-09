Marcello Mastroianni nasceva 96 anni fa a Fontana Liri (Di lunedì 28 settembre 2020) 28 Settembre 1924. Nasce a Fontana Liri Marcello Mastroianni, l’attore che tra gli anni Sessanta e Settanta ha messo in scena l’italianità, divulgandola attraverso i ruoli che interpretava, al mondo intero. Di fondamentale importanza per la notorietà dell’attore fu la collaborazione con il grande regista Federico Fellini e con l’attrice Sophia Loren. Una vita da latin lover quella di Marcello che trova riscontro anche nei ruoli che riveste : insieme con la Loren ha fatto sognare milioni di spettatori. Fu Vittorio de Sica a far incontrare per la prima volta i due attori, e da quel primo incontro nulla ha potuto separarli. Un connubio cinematografico solido e longevo, un’amicizia e una stima reciproca che li ha resi la ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 settembre 2020) 28 Settembre 1924. Nasce a, l’attore che tra gliSessanta e Settanta ha messo in scena l’italianità, divulgandola attraverso i ruoli che interpretava, al mondo intero. Di fondamentale importanza per la notorietà dell’attore fu la collaborazione con il grande regista Federico Fellini e con l’attrice Sophia Loren. Una vita da latin lover quella diche trova riscontro anche nei ruoli che riveste : insieme con la Loren ha fatto sognare milioni di spettatori. Fu Vittorio de Sica a far incontrare per la prima volta i due attori, e da quel primo incontro nulla ha potuto separarli. Un connubio cinematografico solido e longevo, un’amicizia e una stima reciproca che li ha resi la ...

96 anni fa nasceva Marcello Mastroianni, uno dei volti simbolo della settima arte. Per onorarlo, ecco la top 10 dei suoi migliori film.

