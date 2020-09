Mancini: “Negli stadi si può entrare in molti più di 1000, sempre in sicurezza” (Di lunedì 28 settembre 2020) Superare quota 1000 spettatori allo stadio si può, parola di Roberto Mancini. Il Commissario Tecnico della Nazionale di calcio, ospite dell’incontro “Quando lo sport fa stare bene” al Festival di Salute “Frontiere”, sul sito di Repubblica, ha parlato della riapertura degli stadi ai tifosi, sempre rispettando le misure di sicurezza anti-Covid. “L’altra sera a Sassuolo, ho visto persone in fila ad una distanza giusta per la salute di tutti” ha spiegato il Ct azzurro, “negli stadi si può entrare in molti più di 1000“. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Superare quotaspettatori alloo si può, parola di Roberto. Il Commissario Tecnico della Nazionale di calcio, ospite dell’incontro “Quando lo sport fa stare bene” al Festival di Salute “Frontiere”, sul sito di Repubblica, ha parlato della riapertura degliai tifosi,rispettando le misure di sicurezza anti-Covid. “L’altra sera a Sassuolo, ho visto persone in fila ad una distanza giusta per la salute di tutti” ha spiegato il Ct azzurro, “neglisi puòinpiù di“.

