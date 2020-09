Live – Non è la d’Urso, Nicoletta Mantovani “Intanto non è il mio ex”: gelo in studio (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel salotto di ‘Live – Non è la d’Urso’ ha raccontato la sua bellissima storia d’amore Nicoletta Mantovani. La donna è stata accanto al celeberrimo tenore Luciano Pavarotti fin dagli anni ’90. A quei tempi, la relazione aveva suscitato grande scandalo per la differenza d’età: ben 34 anni tra i due. Quando per la prima volta Pavarotti e Nicoletta si conoscono, lei era una studentessa di Scienze Naturali, mentre lui era ancora legato all’ex moglie Adua Veroni. Era una ragazza timida Nicoletta, ma col tempo si è mostrata sempre più predisposta al pubblico e ai riflettori. Il coraggio l’ha indubbiamente trovato anche grazie al profondo amore che nutriva per Luciano Pavarotti e alla figlia, nata dall’amore ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel salotto di ‘– Non è la d’Urso’ ha raccontato la sua bellissima storia d’amore. La donna è stata accanto al celeberrimo tenore Luciano Pavarotti fin dagli anni ’90. A quei tempi, la relazione aveva suscitato grande scandalo per la differenza d’età: ben 34 anni tra i due. Quando per la prima volta Pavarotti esi conoscono, lei era una studentessa di Scienze Naturali, mentre lui era ancora legato all’ex moglie Adua Veroni. Era una ragazza timida, ma col tempo si è mostrata sempre più predisposta al pubblico e ai riflettori. Il coraggio l’ha indubbiamente trovato anche grazie al profondo amore che nutriva per Luciano Pavarotti e alla figlia, nata dall’amore ...

fanpage : Ricciardi: “Sui contagi siamo al limite, non dobbiamo più sgarrare” - LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO TORNA DA BARBARA D’URSO! ++ ?? IN DIRETTA ORE 21.30 circa > “Live - non è la d’Urso” (Ca… - acmilan : Calcio is back, on Monday we face Bologna and tomorrow the Coach will be presenting the match, live on our App ???… - lokistabsounds : @mrs_plastic_bag oh sicuro, twitter italia parte definitivamente e non torna più indietro sjsk ma figurati se quel… - Susy0121031997 : RT @fanpage: Cosa guarderete stasera in tv, #lallieva3 o #Livenonèladurso? -