L’ex presidente dell’Uruguay José Pepe Mujica lascia la politica: “Non mi resta molto da vivere, devo gestire bene il mio tempo” (Di lunedì 28 settembre 2020) Fu definito “il presidente più povero del mondo” perché, dello stipendio che riceveva dallo Stato, José ‘Pepe’ Mujica ne donava circa il 90% a organizzazioni non governative e a persone bisognose, trattenendo per sé l’equivalente di 800 euro al mese. Durante il suo mandato alla guida dell’Uruguay, dal 2010 al 2015, aveva anche rinunciato a vivere nel palazzo presidenziale, continuando ad abitare in una piccola fattoria a Rincón del Cerro, nella periferia di Montevideo. Il 27 settembre, dopo aver votato alle elezioni amministrative, Mujica ha comunicato ai giornalisti che lascerà la politica il prossimo ottobre. La ragione sono le sue condizioni di salute, ha spiegato il senatore 85enne. “Lascerò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Fu definito “ilpiù povero del mondo” perché, dello stipendio che riceveva dallo Stato, José ‘ne donava circa il 90% a organizzazioni non governative e a persone bisognose, trattenendo per sé l’equivalente di 800 euro al mese. Durante il suo mandato alla guida dell’Uruguay, dal 2010 al 2015, aveva anche rinunciato anel palazzo presidenziale, continuando ad abitare in una piccola fattoria a Rincón del Cerro, nella periferia di Montevideo. Il 27 settembre, dopo aver votato alle elezioni amministrative,ha comunicato ai giornalisti che lascerà lail prossimo ottobre. La ragione sono le sue condizioni di salute, ha spiegato il senatore 85enne. “Lascerò ...

