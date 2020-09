Lavoro, Romano (M5S): “Gli infortuni pesano il 2,6% del Pil. Servono più ispettori e modifiche al testo unico” (Di lunedì 28 settembre 2020) “L’emergenza Covid-19 ha determinato l’introduzione di norme non perfettamente in linea con il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro del 2008, che, in qualche caso, hanno avuto l’effetto di generare incertezza e confusione tra gli addetti ai lavori e disparità di trattamento. Il dato è emerso in commissione Lavoro del Senato nel corso dell’audizione del magistrato Bruno Giordano e a mio avviso deve indurre a una riflessione”. E’ quanto afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle, Iunio Valerio Romano. “Gli infortuni sul Lavoro – ha aggiunto l’esponente pentastellato – non rappresentano solo un costo umano ma anche socio-economico, che vale il 2,6% del Pil ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) “L’emergenza Covid-19 ha determinato l’introduzione di norme non perfettamente in linea con ilunico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi didel 2008, che, in qualche caso, hanno avuto l’effetto di generare incertezza e confusione tra gli addetti ai lavori e disparità di trattamento. Il dato è emerso in commissionedel Senato nel corso dell’audizione del magistrato Bruno Giordano e a mio avviso deve indurre a una riflessione”. E’ quanto afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle, Iunio Valerio. “Glisul– ha aggiunto l’esponente pentastellato – non rappresentano solo un costo umano ma anche socio-economico, che vale il 2,6% del Pil ...

oss_romano : RT @vaticannews_it: #28settembre #PapaFrancesco all’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano: grazie per il “lavoro difficile” a garanzia… - Marko_Morandi : RT @LaVeritaWeb: Le Regioni possono opporsi allo statalismo romano e risolvere i problemi del lavoro e della scuola per le nuove generazion… - moriggi : RT @LaVeritaWeb: Le Regioni possono opporsi allo statalismo romano e risolvere i problemi del lavoro e della scuola per le nuove generazion… - Pedro69280970 : RT @LaVeritaWeb: Le Regioni possono opporsi allo statalismo romano e risolvere i problemi del lavoro e della scuola per le nuove generazion… - MenegazziMarina : RT @LaVeritaWeb: Le Regioni possono opporsi allo statalismo romano e risolvere i problemi del lavoro e della scuola per le nuove generazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Romano Pioggia, vento forte, alberi caduti: vigili del fuoco al lavoro da Onore a Romano BergamoNews.it Lavoro, Romano (M5S): “Gli infortuni pesano il 2,6% del Pil. Servono più ispettori e modifiche al testo unico”

Il dato è emerso in commissione Lavoro del Senato nel corso dell’audizione del magistrato Bruno Giordano e a mio avviso deve indurre a una riflessione”. E’ quanto afferma il senatore del MoVimento 5 ...

La tunica e la tonaca, in libreria il nuovo libro di Padre Enzo Fortunato

Nel corso di una normale riunione di redazione della rivista «San Francesco», il direttore, padre Enzo Fortunato, trova in archivio, a sorpresa, un vecchio articolo scritto in occasione del restauro d ...

Il dato è emerso in commissione Lavoro del Senato nel corso dell’audizione del magistrato Bruno Giordano e a mio avviso deve indurre a una riflessione”. E’ quanto afferma il senatore del MoVimento 5 ...Nel corso di una normale riunione di redazione della rivista «San Francesco», il direttore, padre Enzo Fortunato, trova in archivio, a sorpresa, un vecchio articolo scritto in occasione del restauro d ...